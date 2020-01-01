JAK (JAK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JAK (JAK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

JAK (JAK) Informacije Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that’s all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins. Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak’s modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms. Službena web stranica: https://jak-coin.com Kupi JAK odmah!

JAK (JAK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JAK (JAK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 158.26K $ 158.26K $ 158.26K Ukupna količina: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Količina u optjecaju: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 158.26K $ 158.26K $ 158.26K Povijesni maksimum: $ 0.02818241 $ 0.02818241 $ 0.02818241 Povijesni minimum: $ 0.00005072 $ 0.00005072 $ 0.00005072 Trenutna cijena: $ 0.00015763 $ 0.00015763 $ 0.00015763 Saznajte više o cijeni JAK (JAK)

JAK (JAK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JAK (JAK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JAK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JAK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JAK tokena, istražite JAK cijenu tokena uživo!

JAK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JAK? Naša JAK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JAK predviđanje cijene tokena odmah!

