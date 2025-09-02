JAK (JAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02818241$ 0.02818241 $ 0.02818241 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.52% Promjena cijene (1D) -2.81% Promjena cijene (7D) -3.08% Promjena cijene (7D) -3.08%

JAK (JAK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JAK je $ 0.02818241, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JAK se promijenio za +1.52% u posljednjih sat vremena, -2.81% u posljednjih 24 sata i -3.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JAK (JAK)

Tržišna kapitalizacija $ 162.55K$ 162.55K $ 162.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 162.55K$ 162.55K $ 162.55K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,662,126.151337 999,662,126.151337 999,662,126.151337

Trenutačna tržišna kapitalizacija JAK je $ 162.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JAK je 999.66M, s ukupnom količinom od 999662126.151337. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.55K.