JailbreakMe (JAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02742421$ 0.02742421 $ 0.02742421 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.95% Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) +0.82% Promjena cijene (7D) +0.82%

JailbreakMe (JAIL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JAIL je $ 0.02742421, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JAIL se promijenio za +0.95% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i +0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JailbreakMe (JAIL)

Tržišna kapitalizacija $ 142.85K$ 142.85K $ 142.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 142.85K$ 142.85K $ 142.85K Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,910,706.949283 999,910,706.949283 999,910,706.949283

Trenutačna tržišna kapitalizacija JailbreakMe je $ 142.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JAIL je 999.91M, s ukupnom količinom od 999910706.949283. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 142.85K.