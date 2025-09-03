Jade Currency (JADE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00057847 $ 0.00057847 $ 0.00057847 24-satna najniža cijena $ 0.00058798 $ 0.00058798 $ 0.00058798 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00057847$ 0.00057847 $ 0.00057847 24-satna najviša cijena $ 0.00058798$ 0.00058798 $ 0.00058798 Najviša cijena ikada $ 0.47931$ 0.47931 $ 0.47931 Najniža cijena $ 0.00008999$ 0.00008999 $ 0.00008999 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.79% Promjena cijene (7D) +2.28% Promjena cijene (7D) +2.28%

Jade Currency (JADE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00058331. Tijekom protekla 24 sata, JADEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00057847 i najviše cijene $ 0.00058798, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JADE je $ 0.47931, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008999.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JADE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i +2.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jade Currency (JADE)

Tržišna kapitalizacija $ 34.17K$ 34.17K $ 34.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.50K$ 52.50K $ 52.50K Količina u optjecaju 58.57M 58.57M 58.57M Ukupna količina 90,000,000.0 90,000,000.0 90,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jade Currency je $ 34.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JADE je 58.57M, s ukupnom količinom od 90000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.50K.