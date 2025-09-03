Više o JADE

Jade Currency Logotip

Jade Currency Cijena (JADE)

Neuvršten

1 JADE u USD cijena uživo:

$0.00058331
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Jade Currency (JADE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:04:57 (UTC+8)

Jade Currency (JADE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00057847
24-satna najniža cijena
$ 0.00058798
24-satna najviša cijena

$ 0.00057847
$ 0.00058798
$ 0.47931
$ 0.00008999
--

-0.79%

+2.28%

+2.28%

Jade Currency (JADE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00058331. Tijekom protekla 24 sata, JADEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00057847 i najviše cijene $ 0.00058798, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JADE je $ 0.47931, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008999.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JADE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i +2.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jade Currency (JADE)

$ 34.17K
--
$ 52.50K
58.57M
90,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Jade Currency je $ 34.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JADE je 58.57M, s ukupnom količinom od 90000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.50K.

Jade Currency (JADE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jade Currency u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jade Currency u USD iznosila je $ +0.0001363804.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jade Currency u USD iznosila je $ +0.0002297718.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jade Currency u USD iznosila je $ +0.0000958269703282992.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.79%
30 dana$ +0.0001363804+23.38%
60 dana$ +0.0002297718+39.39%
90 dana$ +0.0000958269703282992+19.66%

Što je Jade Currency (JADE)

Jade Currency is a BEP-20 token to be fast transaction over Binance Smart Chain stakeable in all platforms to provide high APR returns. The project committed to changing the world by creating the first ever NFT (non-fungible token) marketplace and metaverse shop for precious gems such as jade where buyers can purchase in cryptocurrency. It is believed the future holds a strong demand for the use of cryptocurrencies and there is somewhat of a barrier to entry for the current industry which Crypto Jade can solve. The holders of Jade Currency (JADE) token have majority ownership of the company. Jade Currency NFT marketplace and metaverse shop will be the preferred destination for buyers and seller of precious gems. Blockchain cost, specifically Binance Smart Chain, lowers transaction fees on both small and larger purchases when compared to other forms of payment. Jade Currency is the only cryptocurrency that is focused within this multi-billion dollar industry. The security of the blockchain, wallets, and Jade Currency are impossible to compromise. Not to mention BSC has one of the fastest transactions speeds of any blockchain currently offered. The pilars of Jade Project are: - The demand The price of jade and other stones has continued to rise for the last couple of centuries due to the preferences of the Chinese culture and inflation of the global money supply. Also, the average price of top cryptocurrencies has risen 500% this last year alone. The metaverse has seen LAND values increase by just as much. - The utility Our Jade Currency NFT marketplace and virtual shop in the metaverse will be both easy to use and exciting to explore. Sellers will be able to customize their shops with the products they want and buyers will be able to browse products via search criteria. JADE token holders will be able to explore the metaverse shop where the featured sellers will have their precious gem NFT for sale. There will also be live auctions held in the metaverse shop for items of high value worth. - Jade Currency & Tokenomics The JADE token will act as a fractional ownership token. Public holders are taking majority ownership of 60% of transactions fees from the marketplace, fees from the NFT sale in Metaverse, live auction fees and most importantly, own 60% of the LAND value and metaverse shop. All the investor needs to do is stake the JADE in the marketplace to receive the fees.

Resurs Jade Currency (JADE)

Službena web-stranica

Jade Currency Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jade Currency (JADE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jade Currency (JADE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jade Currency.

Provjerite Jade Currency predviđanje cijene sada!

JADE u lokalnim valutama

Jade Currency (JADE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jade Currency (JADE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JADE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jade Currency (JADE)

Koliko Jade Currency (JADE) vrijedi danas?
Cijena JADE uživo u USD je 0.00058331 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JADE u USD?
Trenutačna cijena JADE u USD je $ 0.00058331. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jade Currency?
Tržišna kapitalizacija za JADE je $ 34.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JADE?
Količina u optjecaju za JADE je 58.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JADE?
JADE je postigao ATH cijenu od 0.47931 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JADE?
JADE je vidio ATL cijenu od 0.00008999 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JADE?
24-satni obujam trgovanja za JADE je -- USD.
Hoće li JADE još narasti ove godine?
JADE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JADE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Jade Currency (JADE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

