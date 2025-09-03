Jackpot on Solana (JACKPOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01899555$ 0.01899555 $ 0.01899555 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) -3.19% Promjena cijene (7D) -10.22% Promjena cijene (7D) -10.22%

Jackpot on Solana (JACKPOT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JACKPOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JACKPOT je $ 0.01899555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JACKPOT se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -3.19% u posljednjih 24 sata i -10.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jackpot on Solana (JACKPOT)

Tržišna kapitalizacija $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jackpot on Solana je $ 12.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JACKPOT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.86K.