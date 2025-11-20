Jack Potts by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Jack Potts by Virtuals (JACK) danas je --, s promjenom od 0.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JACK u USD je -- po JACK.

Jack Potts by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 54,548, s količinom u optjecaju od 576.65M JACK. Tijekom posljednja 24 sata, JACK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, JACK se kretao -1.04% u posljednjem satu i -15.66% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Jack Potts by Virtuals (JACK)

Tržišna kapitalizacija $ 54.55K$ 54.55K $ 54.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.59K$ 94.59K $ 94.59K Količina u optjecaju 576.65M 576.65M 576.65M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

