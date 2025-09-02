Više o J3FF

1 J3FF u USD cijena uživo:

$0.0002193
$0.0002193$0.0002193
-5.40%1D
Grafikon aktualnih cijena J3FF by Virtuals (J3FF)
J3FF by Virtuals (J3FF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01491712
$ 0.01491712$ 0.01491712

$ 0
$ 0$ 0

-0.76%

-5.46%

-13.62%

-13.62%

J3FF by Virtuals (J3FF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, J3FFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena J3FF je $ 0.01491712, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, J3FF se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -5.46% u posljednjih 24 sata i -13.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu J3FF by Virtuals (J3FF)

$ 219.66K
$ 219.66K$ 219.66K

--
----

$ 219.66K
$ 219.66K$ 219.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija J3FF by Virtuals je $ 219.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju J3FF je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 219.66K.

J3FF by Virtuals (J3FF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz J3FF by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz J3FF by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz J3FF by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz J3FF by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.46%
30 dana$ 0-29.00%
60 dana$ 0-60.26%
90 dana$ 0--

Što je J3FF by Virtuals (J3FF)

J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs J3FF by Virtuals (J3FF)

Službena web-stranica

J3FF by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će J3FF by Virtuals (J3FF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših J3FF by Virtuals (J3FF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za J3FF by Virtuals.

Provjerite J3FF by Virtuals predviđanje cijene sada!

J3FF u lokalnim valutama

J3FF by Virtuals (J3FF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike J3FF by Virtuals (J3FF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o J3FF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o J3FF by Virtuals (J3FF)

Koliko J3FF by Virtuals (J3FF) vrijedi danas?
Cijena J3FF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena J3FF u USD?
Trenutačna cijena J3FF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija J3FF by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za J3FF je $ 219.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za J3FF?
Količina u optjecaju za J3FF je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za J3FF?
J3FF je postigao ATH cijenu od 0.01491712 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za J3FF?
J3FF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za J3FF?
24-satni obujam trgovanja za J3FF je -- USD.
Hoće li J3FF još narasti ove godine?
J3FF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte J3FF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
