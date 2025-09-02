Više o IXO

IXO Logotip

IXO Cijena (IXO)

Neuvršten

1 IXO u USD cijena uživo:

$0.0056243
-0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena IXO (IXO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:03:11 (UTC+8)

IXO (IXO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00547982
24-satna najniža cijena
$ 0.00567439
24-satna najviša cijena

$ 0.00547982

$ 0.00567439

$ 1.009

$ 0.00336803

-0.39%

-0.29%

+2.72%

+2.72%

IXO (IXO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0056243. Tijekom protekla 24 sata, IXOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00547982 i najviše cijene $ 0.00567439, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IXO je $ 1.009, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00336803.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IXO se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i +2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IXO (IXO)

$ 489.29K

--
--

$ 713.10K

86.64M

126,270,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija IXO je $ 489.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IXO je 86.64M, s ukupnom količinom od 126270000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 713.10K.

IXO (IXO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz IXO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz IXO u USD iznosila je $ -0.0015241763.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz IXO u USD iznosila je $ -0.0007320611.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz IXO u USD iznosila je $ -0.001926384372999683.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.29%
30 dana$ -0.0015241763-27.09%
60 dana$ -0.0007320611-13.01%
90 dana$ -0.001926384372999683-25.51%

Što je IXO (IXO)

IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

IXO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će IXO (IXO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IXO (IXO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IXO.

Provjerite IXO predviđanje cijene sada!

IXO u lokalnim valutama

IXO (IXO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IXO (IXO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IXO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IXO (IXO)

Koliko IXO (IXO) vrijedi danas?
Cijena IXO uživo u USD je 0.0056243 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IXO u USD?
Trenutačna cijena IXO u USD je $ 0.0056243. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija IXO?
Tržišna kapitalizacija za IXO je $ 489.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IXO?
Količina u optjecaju za IXO je 86.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IXO?
IXO je postigao ATH cijenu od 1.009 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IXO?
IXO je vidio ATL cijenu od 0.00336803 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IXO?
24-satni obujam trgovanja za IXO je -- USD.
Hoće li IXO još narasti ove godine?
IXO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IXO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:03:11 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

