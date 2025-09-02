IXO (IXO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00547982 24-satna najniža cijena $ 0.00567439 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.009 Najniža cijena $ 0.00336803 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) -0.29% Promjena cijene (7D) +2.72%

IXO (IXO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0056243. Tijekom protekla 24 sata, IXOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00547982 i najviše cijene $ 0.00567439, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IXO je $ 1.009, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00336803.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IXO se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i +2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IXO (IXO)

Tržišna kapitalizacija $ 489.29K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 713.10K Količina u optjecaju 86.64M Ukupna količina 126,270,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija IXO je $ 489.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IXO je 86.64M, s ukupnom količinom od 126270000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 713.10K.