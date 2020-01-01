IXI (IXI) Tokenomika

IXI (IXI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u IXI (IXI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

IXI (IXI) Informacije

Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions.

About Ixian Platform and IxiCash

As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks.

Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees

Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime.

Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators

You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data.

Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship.

Službena web stranica:
https://www.ixian.io/
Bijela knjiga:
https://docs.ixian.io/tech_docs/dlt_whitepaper.html

IXI (IXI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IXI (IXI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 288.51K
$ 288.51K$ 288.51K
Ukupna količina:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
Količina u optjecaju:
$ 9.25B
$ 9.25B$ 9.25B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 654.66K
$ 654.66K$ 654.66K
Povijesni maksimum:
$ 0.0054149
$ 0.0054149$ 0.0054149
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

IXI (IXI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike IXI (IXI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj IXI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja IXI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku IXI tokena, istražite IXI cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.