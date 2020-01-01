ivault (IVT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ivault (IVT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ivault (IVT) Informacije The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions. Službena web stranica: https://ivault.io Bijela knjiga: https://whitepaper.ivault.io Kupi IVT odmah!

ivault (IVT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ivault (IVT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: $ 162.89M $ 162.89M $ 162.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.48M $ 23.48M $ 23.48M Povijesni maksimum: $ 0.063788 $ 0.063788 $ 0.063788 Povijesni minimum: $ 0.01185343 $ 0.01185343 $ 0.01185343 Trenutna cijena: $ 0.01959357 $ 0.01959357 $ 0.01959357 Saznajte više o cijeni ivault (IVT)

ivault (IVT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ivault (IVT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IVT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IVT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IVT tokena, istražite IVT cijenu tokena uživo!

IVT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IVT? Naša IVT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IVT predviđanje cijene tokena odmah!

