ivault (IVT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01848012 $ 0.01848012 $ 0.01848012 24-satna najniža cijena $ 0.01926928 $ 0.01926928 $ 0.01926928 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01848012$ 0.01848012 $ 0.01848012 24-satna najviša cijena $ 0.01926928$ 0.01926928 $ 0.01926928 Najviša cijena ikada $ 0.063788$ 0.063788 $ 0.063788 Najniža cijena $ 0.01185343$ 0.01185343 $ 0.01185343 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) -2.80% Promjena cijene (7D) +5.68% Promjena cijene (7D) +5.68%

ivault (IVT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01868733. Tijekom protekla 24 sata, IVTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01848012 i najviše cijene $ 0.01926928, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IVT je $ 0.063788, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01185343.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IVT se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -2.80% u posljednjih 24 sata i +5.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ivault (IVT)

Tržišna kapitalizacija $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.44M$ 22.44M $ 22.44M Količina u optjecaju 162.89M 162.89M 162.89M Ukupna količina 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ivault je $ 3.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IVT je 162.89M, s ukupnom količinom od 1200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.44M.