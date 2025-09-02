ItsAI (SN32) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.828297 $ 0.828297 $ 0.828297 24-satna najniža cijena $ 0.869677 $ 0.869677 $ 0.869677 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.828297$ 0.828297 $ 0.828297 24-satna najviša cijena $ 0.869677$ 0.869677 $ 0.869677 Najviša cijena ikada $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Najniža cijena $ 0.828297$ 0.828297 $ 0.828297 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) +0.39% Promjena cijene (7D) -7.56% Promjena cijene (7D) -7.56%

ItsAI (SN32) cijena u stvarnom vremenu je $0.860368. Tijekom protekla 24 sata, SN32trgovalo je između najniže cijene $ 0.828297 i najviše cijene $ 0.869677, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN32 je $ 1.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.828297.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN32 se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, +0.39% u posljednjih 24 sata i -7.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ItsAI (SN32)

Tržišna kapitalizacija $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Količina u optjecaju 2.44M 2.44M 2.44M Ukupna količina 2,441,502.570707692 2,441,502.570707692 2,441,502.570707692

Trenutačna tržišna kapitalizacija ItsAI je $ 2.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN32 je 2.44M, s ukupnom količinom od 2441502.570707692. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.10M.