ItronixAI (ITXS) Informacije ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications. Službena web stranica: https://itronix.io Bijela knjiga: https://docs.itronix.io/

ItronixAI (ITXS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ItronixAI (ITXS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.18K $ 18.18K $ 18.18K Ukupna količina: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Količina u optjecaju: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.18K $ 18.18K $ 18.18K Povijesni maksimum: $ 0.0014656 $ 0.0014656 $ 0.0014656 Povijesni minimum: $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0

ItronixAI (ITXS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ItronixAI (ITXS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ITXS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ITXS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ITXS tokena, istražite ITXS cijenu tokena uživo!

ITXS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ITXS? Naša ITXS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

