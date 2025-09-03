ItronixAI (ITXS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001852 $ 0.00001852 $ 0.00001852 24-satna najniža cijena $ 0.0000196 $ 0.0000196 $ 0.0000196 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001852$ 0.00001852 $ 0.00001852 24-satna najviša cijena $ 0.0000196$ 0.0000196 $ 0.0000196 Najviša cijena ikada $ 0.0014656$ 0.0014656 $ 0.0014656 Najniža cijena $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) +2.49% Promjena cijene (7D) +4.27% Promjena cijene (7D) +4.27%

ItronixAI (ITXS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001948. Tijekom protekla 24 sata, ITXStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001852 i najviše cijene $ 0.0000196, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITXS je $ 0.0014656, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000094.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITXS se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, +2.49% u posljednjih 24 sata i +4.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ItronixAI (ITXS)

Tržišna kapitalizacija $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K Količina u optjecaju 999.82M 999.82M 999.82M Ukupna količina 999,821,084.2677686 999,821,084.2677686 999,821,084.2677686

Trenutačna tržišna kapitalizacija ItronixAI je $ 19.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ITXS je 999.82M, s ukupnom količinom od 999821084.2677686. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.48K.