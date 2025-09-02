Italian National Football Team Fan Token (ITA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.388769 $ 0.388769 $ 0.388769 24-satna najniža cijena $ 0.403029 $ 0.403029 $ 0.403029 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.388769$ 0.388769 $ 0.388769 24-satna najviša cijena $ 0.403029$ 0.403029 $ 0.403029 Najviša cijena ikada $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 Najniža cijena $ 0.243088$ 0.243088 $ 0.243088 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) -0.90% Promjena cijene (7D) -2.89% Promjena cijene (7D) -2.89%

Italian National Football Team Fan Token (ITA) cijena u stvarnom vremenu je $0.389683. Tijekom protekla 24 sata, ITAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.388769 i najviše cijene $ 0.403029, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITA je $ 4.78, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.243088.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITA se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.90% u posljednjih 24 sata i -2.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Italian National Football Team Fan Token (ITA)

Tržišna kapitalizacija $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.68M$ 11.68M $ 11.68M Količina u optjecaju 9.98M 9.98M 9.98M Ukupna količina 29,985,000.0 29,985,000.0 29,985,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Italian National Football Team Fan Token je $ 3.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ITA je 9.98M, s ukupnom količinom od 29985000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.68M.