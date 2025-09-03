Italian Coin (ITA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00107245$ 0.00107245 $ 0.00107245 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +1.95% Promjena cijene (7D) +13.30% Promjena cijene (7D) +13.30%

Italian Coin (ITA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ITAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITA je $ 0.00107245, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITA se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +1.95% u posljednjih 24 sata i +13.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Italian Coin (ITA)

Tržišna kapitalizacija $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K Količina u optjecaju 999.64M 999.64M 999.64M Ukupna količina 999,636,899.0 999,636,899.0 999,636,899.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Italian Coin je $ 60.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ITA je 999.64M, s ukupnom količinom od 999636899.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.84K.