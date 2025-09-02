Više o ITALIANROT

ITALIANROT Informacije o cijeni

ITALIANROT Službena web stranica

ITALIANROT Tokenomija

ITALIANROT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Italian Brainrot Logotip

Italian Brainrot Cijena (ITALIANROT)

Neuvršten

1 ITALIANROT u USD cijena uživo:

$0.00199765
$0.00199765$0.00199765
+11.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Italian Brainrot (ITALIANROT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:30:29 (UTC+8)

Italian Brainrot (ITALIANROT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0016718
$ 0.0016718$ 0.0016718
24-satna najniža cijena
$ 0.00207511
$ 0.00207511$ 0.00207511
24-satna najviša cijena

$ 0.0016718
$ 0.0016718$ 0.0016718

$ 0.00207511
$ 0.00207511$ 0.00207511

$ 0.01537498
$ 0.01537498$ 0.01537498

$ 0.00106211
$ 0.00106211$ 0.00106211

+0.12%

+11.03%

-3.17%

-3.17%

Italian Brainrot (ITALIANROT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00199765. Tijekom protekla 24 sata, ITALIANROTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0016718 i najviše cijene $ 0.00207511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITALIANROT je $ 0.01537498, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106211.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITALIANROT se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, +11.03% u posljednjih 24 sata i -3.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Italian Brainrot (ITALIANROT)

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

--
----

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,993.081993
999,809,993.081993 999,809,993.081993

Trenutačna tržišna kapitalizacija Italian Brainrot je $ 2.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ITALIANROT je 999.81M, s ukupnom količinom od 999809993.081993. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.00M.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Italian Brainrot u USD iznosila je $ +0.00019847.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Italian Brainrot u USD iznosila je $ +0.0015924033.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Italian Brainrot u USD iznosila je $ +0.0003592831.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Italian Brainrot u USD iznosila je $ -0.002471287578708624.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00019847+11.03%
30 dana$ +0.0015924033+79.71%
60 dana$ +0.0003592831+17.99%
90 dana$ -0.002471287578708624-55.29%

Što je Italian Brainrot (ITALIANROT)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Italian Brainrot (ITALIANROT)

Službena web-stranica

Italian Brainrot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Italian Brainrot (ITALIANROT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Italian Brainrot (ITALIANROT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Italian Brainrot.

Provjerite Italian Brainrot predviđanje cijene sada!

ITALIANROT u lokalnim valutama

Italian Brainrot (ITALIANROT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Italian Brainrot (ITALIANROT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ITALIANROT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Italian Brainrot (ITALIANROT)

Koliko Italian Brainrot (ITALIANROT) vrijedi danas?
Cijena ITALIANROT uživo u USD je 0.00199765 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ITALIANROT u USD?
Trenutačna cijena ITALIANROT u USD je $ 0.00199765. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Italian Brainrot?
Tržišna kapitalizacija za ITALIANROT je $ 2.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ITALIANROT?
Količina u optjecaju za ITALIANROT je 999.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ITALIANROT?
ITALIANROT je postigao ATH cijenu od 0.01537498 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ITALIANROT?
ITALIANROT je vidio ATL cijenu od 0.00106211 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ITALIANROT?
24-satni obujam trgovanja za ITALIANROT je -- USD.
Hoće li ITALIANROT još narasti ove godine?
ITALIANROT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ITALIANROT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:30:29 (UTC+8)

Italian Brainrot (ITALIANROT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.