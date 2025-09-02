Italian Brainrot (ITALIANROT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0016718 $ 0.0016718 $ 0.0016718 24-satna najniža cijena $ 0.00207511 $ 0.00207511 $ 0.00207511 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0016718$ 0.0016718 $ 0.0016718 24-satna najviša cijena $ 0.00207511$ 0.00207511 $ 0.00207511 Najviša cijena ikada $ 0.01537498$ 0.01537498 $ 0.01537498 Najniža cijena $ 0.00106211$ 0.00106211 $ 0.00106211 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) +11.03% Promjena cijene (7D) -3.17% Promjena cijene (7D) -3.17%

Italian Brainrot (ITALIANROT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00199765. Tijekom protekla 24 sata, ITALIANROTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0016718 i najviše cijene $ 0.00207511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITALIANROT je $ 0.01537498, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106211.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITALIANROT se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, +11.03% u posljednjih 24 sata i -3.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Italian Brainrot (ITALIANROT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Količina u optjecaju 999.81M 999.81M 999.81M Ukupna količina 999,809,993.081993 999,809,993.081993 999,809,993.081993

Trenutačna tržišna kapitalizacija Italian Brainrot je $ 2.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ITALIANROT je 999.81M, s ukupnom količinom od 999809993.081993. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.00M.