It Coin Cijena danas

Trenutačna cijena It Coin (IT) danas je $ 0.00009275, s promjenom od 9.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IT u USD je $ 0.00009275 po IT.

It Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 90,376, s količinom u optjecaju od 974.43M IT. Tijekom posljednja 24 sata, IT trgovao je između $ 0.00008201 (niska) i $ 0.00011273 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00278389, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003313.

U kratkoročnim performansama, IT se kretao +1.62% u posljednjem satu i -34.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu It Coin (IT)

Tržišna kapitalizacija $ 90.38K$ 90.38K $ 90.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.38K$ 90.38K $ 90.38K Količina u optjecaju 974.43M 974.43M 974.43M Ukupna količina 974,425,965.893191 974,425,965.893191 974,425,965.893191

Trenutačna tržišna kapitalizacija It Coin je $ 90.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IT je 974.43M, s ukupnom količinom od 974425965.893191. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.38K.