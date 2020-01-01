Islander (ISA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Islander (ISA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Islander (ISA) Informacije

Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way.

Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes:

  • To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters
  • Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn
  • Create earning opportunities for content creators

Additionally:

  • Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects
  • Full support for developers
  • Wallets, plugins, management apps
  • Payment gateway platform

Službena web stranica:
https://theislander.io/

Islander (ISA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Islander (ISA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 639.53
$ 639.53
Ukupna količina:
$ 15.00B
$ 15.00B
Količina u optjecaju:
$ 2.00B
$ 2.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.80K
$ 4.80K
Povijesni maksimum:
$ 0.00595384
$ 0.00595384
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Islander (ISA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Islander (ISA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ISA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ISA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ISA tokena, istražite ISA cijenu tokena uživo!

ISA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ISA? Naša ISA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

