Islander (ISA) Informacije Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters

Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn

Create earning opportunities for content creators Additionally: Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects

Full support for developers

Wallets, plugins, management apps

Islander (ISA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Islander (ISA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 639.53 $ 639.53 $ 639.53 Ukupna količina: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Količina u optjecaju: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.80K $ 4.80K $ 4.80K Povijesni maksimum: $ 0.00595384 $ 0.00595384 $ 0.00595384 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Islander (ISA)

Islander (ISA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Islander (ISA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ISA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ISA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ISA tokena, istražite ISA cijenu tokena uživo!

ISA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ISA? Naša ISA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ISA predviđanje cijene tokena odmah!

