Islander (ISA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00595384$ 0.00595384 $ 0.00595384 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.77% Promjena cijene (1D) +1.29% Promjena cijene (7D) +3.20% Promjena cijene (7D) +3.20%

Islander (ISA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ISAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISA je $ 0.00595384, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISA se promijenio za +0.77% u posljednjih sat vremena, +1.29% u posljednjih 24 sata i +3.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Islander (ISA)

Tržišna kapitalizacija $ 623.12$ 623.12 $ 623.12 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.67K$ 4.67K $ 4.67K Količina u optjecaju 2.00B 2.00B 2.00B Ukupna količina 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Islander je $ 623.12, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISA je 2.00B, s ukupnom količinom od 15000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.67K.