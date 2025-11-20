Islamic Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Islamic Coin (ISLM) danas je $ 0.01566471, s promjenom od 1.84% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ISLM u USD je $ 0.01566471 po ISLM.

Islamic Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 35,249,272, s količinom u optjecaju od 2.25B ISLM. Tijekom posljednja 24 sata, ISLM trgovao je između $ 0.01523992 (niska) i $ 0.01600855 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.303274, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01523992.

U kratkoročnim performansama, ISLM se kretao +1.00% u posljednjem satu i -8.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Islamic Coin (ISLM)

Tržišna kapitalizacija $ 35.25M$ 35.25M $ 35.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 317.14M$ 317.14M $ 317.14M Količina u optjecaju 2.25B 2.25B 2.25B Ukupna količina 20,245,321,478.4531 20,245,321,478.4531 20,245,321,478.4531

Trenutačna tržišna kapitalizacija Islamic Coin je $ 35.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISLM je 2.25B, s ukupnom količinom od 20245321478.4531. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 317.14M.