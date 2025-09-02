Ishi Go (ISHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) +0.58% Promjena cijene (7D) -4.57% Promjena cijene (7D) -4.57%

Ishi Go (ISHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ISHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISHI je $ 0.00194537, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISHI se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -4.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ishi Go (ISHI)

Tržišna kapitalizacija $ 37.77K$ 37.77K $ 37.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.77K$ 37.77K $ 37.77K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ishi Go je $ 37.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISHI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.77K.