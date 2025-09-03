Ishi (ISHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) -1.70% Promjena cijene (7D) -14.81% Promjena cijene (7D) -14.81%

Ishi (ISHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ISHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISHI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISHI se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i -14.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ishi (ISHI)

Tržišna kapitalizacija $ 81.47K$ 81.47K $ 81.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 81.47K$ 81.47K $ 81.47K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ishi je $ 81.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISHI je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.47K.