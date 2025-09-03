Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.167432 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.31% Promjena cijene (7D) -5.78%

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ISET-84E55Etrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISET-84E55E je $ 0.167432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISET-84E55E se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i -5.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.80K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Isengard NFT Marketplace je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISET-84E55E je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.80K.