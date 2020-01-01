Isaac X (ISAACX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Isaac X (ISAACX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Isaac X (ISAACX) Informacije Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens. Službena web stranica: https://www.isaacx.ai Kupi ISAACX odmah!

Isaac X (ISAACX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Isaac X (ISAACX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 300.11K $ 300.11K $ 300.11K Ukupna količina: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Količina u optjecaju: $ 732.26M $ 732.26M $ 732.26M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 409.82K $ 409.82K $ 409.82K Povijesni maksimum: $ 0.00437711 $ 0.00437711 $ 0.00437711 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00041215 $ 0.00041215 $ 0.00041215 Saznajte više o cijeni Isaac X (ISAACX)

Isaac X (ISAACX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Isaac X (ISAACX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ISAACX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ISAACX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ISAACX tokena, istražite ISAACX cijenu tokena uživo!

