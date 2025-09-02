Isaac X (ISAACX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00437711$ 0.00437711 $ 0.00437711 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -7.70% Promjena cijene (1D) -6.43% Promjena cijene (7D) -6.86% Promjena cijene (7D) -6.86%

Isaac X (ISAACX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ISAACXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISAACX je $ 0.00437711, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISAACX se promijenio za -7.70% u posljednjih sat vremena, -6.43% u posljednjih 24 sata i -6.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Isaac X (ISAACX)

Tržišna kapitalizacija $ 383.75K$ 383.75K $ 383.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 524.04K$ 524.04K $ 524.04K Količina u optjecaju 732.26M 732.26M 732.26M Ukupna količina 999,946,341.729967 999,946,341.729967 999,946,341.729967

Trenutačna tržišna kapitalizacija Isaac X je $ 383.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISAACX je 732.26M, s ukupnom količinom od 999946341.729967. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 524.04K.