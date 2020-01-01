Ironclad USD (IUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ironclad USD (IUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ironclad USD (IUSD) Informacije Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing. Službena web stranica: https://www.ironclad.finance/ Bijela knjiga: https://docs.ironclad.finance/ Kupi IUSD odmah!

Ironclad USD (IUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ironclad USD (IUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.71K $ 27.71K $ 27.71K Ukupna količina: $ 373.71K $ 373.71K $ 373.71K Količina u optjecaju: $ 373.71K $ 373.71K $ 373.71K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.71K $ 27.71K $ 27.71K Povijesni maksimum: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Povijesni minimum: $ 0.072435 $ 0.072435 $ 0.072435 Trenutna cijena: $ 0.074143 $ 0.074143 $ 0.074143 Saznajte više o cijeni Ironclad USD (IUSD)

Ironclad USD (IUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ironclad USD (IUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IUSD tokena, istražite IUSD cijenu tokena uživo!

IUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IUSD? Naša IUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IUSD predviđanje cijene tokena odmah!

