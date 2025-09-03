Više o IUSD

Ironclad USD Cijena (IUSD)

Neuvršten

1 IUSD u USD cijena uživo:

$0.074143
$0.074143$0.074143
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Ironclad USD (IUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:04:13 (UTC+8)

Ironclad USD (IUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 0.072435
$ 0.072435$ 0.072435

--

--

0.00%

0.00%

Ironclad USD (IUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.074143. Tijekom protekla 24 sata, IUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IUSD je $ 1.057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.072435.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ironclad USD (IUSD)

$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K

--
----

$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K

373.71K
373.71K 373.71K

373,712.1025624301
373,712.1025624301 373,712.1025624301

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ironclad USD je $ 27.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IUSD je 373.71K, s ukupnom količinom od 373712.1025624301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.71K.

Ironclad USD (IUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ironclad USD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ironclad USD u USD iznosila je $ -0.0047368109.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ironclad USD u USD iznosila je $ +0.0002973875.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ironclad USD u USD iznosila je $ -0.01155652342367186.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0047368109-6.38%
60 dana$ +0.0002973875+0.40%
90 dana$ -0.01155652342367186-13.48%

Što je Ironclad USD (IUSD)

Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.

Ironclad USD Predviđanje cijene (USD)

Ironclad USD (IUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ironclad USD (IUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ironclad USD (IUSD)

Koliko Ironclad USD (IUSD) vrijedi danas?
Cijena IUSD uživo u USD je 0.074143 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IUSD u USD?
Trenutačna cijena IUSD u USD je $ 0.074143. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ironclad USD?
Tržišna kapitalizacija za IUSD je $ 27.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IUSD?
Količina u optjecaju za IUSD je 373.71K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IUSD?
IUSD je postigao ATH cijenu od 1.057 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IUSD?
IUSD je vidio ATL cijenu od 0.072435 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IUSD?
24-satni obujam trgovanja za IUSD je -- USD.
Hoće li IUSD još narasti ove godine?
IUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:04:13 (UTC+8)

