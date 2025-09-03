Ironclad USD (IUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Najniža cijena $ 0.072435$ 0.072435 $ 0.072435 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Ironclad USD (IUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.074143. Tijekom protekla 24 sata, IUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IUSD je $ 1.057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.072435.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ironclad USD (IUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 27.71K$ 27.71K $ 27.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.71K$ 27.71K $ 27.71K Količina u optjecaju 373.71K 373.71K 373.71K Ukupna količina 373,712.1025624301 373,712.1025624301 373,712.1025624301

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ironclad USD je $ 27.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IUSD je 373.71K, s ukupnom količinom od 373712.1025624301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.71K.