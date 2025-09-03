Iron Finance (ICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 28.7$ 28.7 $ 28.7 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.15% Promjena cijene (7D) -1.07% Promjena cijene (7D) -1.07%

Iron Finance (ICE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICE je $ 28.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICE se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i -1.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Iron Finance (ICE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.97K$ 2.97K $ 2.97K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 951,425,306.4416524 951,425,306.4416524 951,425,306.4416524

Trenutačna tržišna kapitalizacija Iron Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICE je 0.00, s ukupnom količinom od 951425306.4416524. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.97K.