Iron Bank EUR (IBEUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.171682 $ 0.171682 $ 0.171682 24-satna najniža cijena $ 0.782205 $ 0.782205 $ 0.782205 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.171682$ 0.171682 $ 0.171682 24-satna najviša cijena $ 0.782205$ 0.782205 $ 0.782205 Najviša cijena ikada $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Najniža cijena $ 0.00993562$ 0.00993562 $ 0.00993562 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -1.63% Promjena cijene (7D) -29.68% Promjena cijene (7D) -29.68%

Iron Bank EUR (IBEUR) cijena u stvarnom vremenu je $0.769148. Tijekom protekla 24 sata, IBEURtrgovalo je između najniže cijene $ 0.171682 i najviše cijene $ 0.782205, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBEUR je $ 1.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00993562.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBEUR se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i -29.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Iron Bank EUR (IBEUR)

Tržišna kapitalizacija $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Količina u optjecaju 3.00M 3.00M 3.00M Ukupna količina 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Iron Bank EUR je $ 2.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBEUR je 3.00M, s ukupnom količinom od 3000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.31M.