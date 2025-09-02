Više o IBEUR

Iron Bank EUR Logotip

Iron Bank EUR Cijena (IBEUR)

Neuvršten

1 IBEUR u USD cijena uživo:

$0.769148
-1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Iron Bank EUR (IBEUR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:30:22 (UTC+8)

Iron Bank EUR (IBEUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.171682
24-satna najniža cijena
$ 0.782205
24-satna najviša cijena

$ 0.171682
$ 0.782205
$ 1.77
$ 0.00993562
+0.09%

-1.63%

-29.68%

-29.68%

Iron Bank EUR (IBEUR) cijena u stvarnom vremenu je $0.769148. Tijekom protekla 24 sata, IBEURtrgovalo je između najniže cijene $ 0.171682 i najviše cijene $ 0.782205, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBEUR je $ 1.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00993562.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBEUR se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i -29.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Iron Bank EUR (IBEUR)

$ 2.31M
--
$ 2.31M
3.00M
3,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Iron Bank EUR je $ 2.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBEUR je 3.00M, s ukupnom količinom od 3000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.31M.

Iron Bank EUR (IBEUR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Iron Bank EUR u USD iznosila je $ -0.0128145819799936.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Iron Bank EUR u USD iznosila je $ -0.2272482377.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Iron Bank EUR u USD iznosila je $ +0.0716106784.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Iron Bank EUR u USD iznosila je $ +0.0241148667116188.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0128145819799936-1.63%
30 dana$ -0.2272482377-29.54%
60 dana$ +0.0716106784+9.31%
90 dana$ +0.0241148667116188+3.24%

Što je Iron Bank EUR (IBEUR)

Resurs Iron Bank EUR (IBEUR)

Službena web-stranica

Iron Bank EUR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Iron Bank EUR (IBEUR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Iron Bank EUR (IBEUR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Iron Bank EUR.

Provjerite Iron Bank EUR predviđanje cijene sada!

IBEUR u lokalnim valutama

Iron Bank EUR (IBEUR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Iron Bank EUR (IBEUR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IBEUR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Iron Bank EUR (IBEUR)

Koliko Iron Bank EUR (IBEUR) vrijedi danas?
Cijena IBEUR uživo u USD je 0.769148 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IBEUR u USD?
Trenutačna cijena IBEUR u USD je $ 0.769148. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Iron Bank EUR?
Tržišna kapitalizacija za IBEUR je $ 2.31M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IBEUR?
Količina u optjecaju za IBEUR je 3.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IBEUR?
IBEUR je postigao ATH cijenu od 1.77 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IBEUR?
IBEUR je vidio ATL cijenu od 0.00993562 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IBEUR?
24-satni obujam trgovanja za IBEUR je -- USD.
Hoće li IBEUR još narasti ove godine?
IBEUR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IBEUR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:30:22 (UTC+8)

