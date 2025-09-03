Iron Bank (IB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.475279 24-satna najniža cijena $ 0.505119 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.475279 24-satna najviša cijena $ 0.505119 Najviša cijena ikada $ 253.73 Najniža cijena $ 0.181869 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) -3.38% Promjena cijene (7D) -5.28%

Iron Bank (IB) cijena u stvarnom vremenu je $0.483228. Tijekom protekla 24 sata, IBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.475279 i najviše cijene $ 0.505119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IB je $ 253.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.181869.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IB se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -3.38% u posljednjih 24 sata i -5.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Iron Bank (IB)

Tržišna kapitalizacija $ 91.74K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.53M Količina u optjecaju 189.84K Ukupna količina 7,311,366.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Iron Bank je $ 91.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IB je 189.84K, s ukupnom količinom od 7311366.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.53M.