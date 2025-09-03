Više o IB

Iron Bank Logotip

Iron Bank Cijena (IB)

Neuvršten

1 IB u USD cijena uživo:

$0.483228
$0.483228$0.483228
-3.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Iron Bank (IB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:15:39 (UTC+8)

Iron Bank (IB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.475279
$ 0.475279$ 0.475279
24-satna najniža cijena
$ 0.505119
$ 0.505119$ 0.505119
24-satna najviša cijena

$ 0.475279
$ 0.475279$ 0.475279

$ 0.505119
$ 0.505119$ 0.505119

$ 253.73
$ 253.73$ 253.73

$ 0.181869
$ 0.181869$ 0.181869

+0.55%

-3.38%

-5.28%

-5.28%

Iron Bank (IB) cijena u stvarnom vremenu je $0.483228. Tijekom protekla 24 sata, IBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.475279 i najviše cijene $ 0.505119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IB je $ 253.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.181869.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IB se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -3.38% u posljednjih 24 sata i -5.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Iron Bank (IB)

$ 91.74K
$ 91.74K$ 91.74K

--
----

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

189.84K
189.84K 189.84K

7,311,366.0
7,311,366.0 7,311,366.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Iron Bank je $ 91.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IB je 189.84K, s ukupnom količinom od 7311366.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.53M.

Iron Bank (IB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Iron Bank u USD iznosila je $ -0.0169205855534376.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Iron Bank u USD iznosila je $ +0.1112201913.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Iron Bank u USD iznosila je $ +0.3108786451.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Iron Bank u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0169205855534376-3.38%
30 dana$ +0.1112201913+23.02%
60 dana$ +0.3108786451+64.33%
90 dana$ 0--

Što je Iron Bank (IB)

Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets.

Resurs Iron Bank (IB)

Službena web-stranica

Iron Bank Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Iron Bank (IB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Iron Bank (IB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Iron Bank.

Provjerite Iron Bank predviđanje cijene sada!

IB u lokalnim valutama

Iron Bank (IB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Iron Bank (IB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Iron Bank (IB)

Koliko Iron Bank (IB) vrijedi danas?
Cijena IB uživo u USD je 0.483228 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IB u USD?
Trenutačna cijena IB u USD je $ 0.483228. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Iron Bank?
Tržišna kapitalizacija za IB je $ 91.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IB?
Količina u optjecaju za IB je 189.84K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IB?
IB je postigao ATH cijenu od 253.73 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IB?
IB je vidio ATL cijenu od 0.181869 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IB?
24-satni obujam trgovanja za IB je -- USD.
Hoće li IB još narasti ove godine?
IB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
