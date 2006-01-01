iridescent rabbit shark (IRS) Tokenomika
The IRS or iridescent rabbit shark is a cultural meme coin, but far from typical; it represents a group of people who not only love sharks but love self improvement and aim to live under the guise of an apex predator, the shark. the IRS community serves as a place for people to connect and thrive, but congregate and grow together whilst spreading the word of the IRS. It’s a celebration of an apex predator relayed over zoomer vibes.
The cult emphasizes the effervescent glow up, ambition, and relentlessly rising to the top.
It is a play on words for the "IRS" but in no way shape or form connected to the governmental body, the IRS.
The decentralized nature of governance in the Iridescent Rabbit Shark (IRS) community mirrors the broader principles of blockchain technology by allowing its community to engage in decision-making processes. This approach reflects a democratic ethos akin to blockchain governance, where transparency and inclusivity are paramount. However, IRS, while innovative in its governance model, remains relatively obscure with a limited market presence. Its small market cap and high volatility could indicate a higher investment risk due to its niche status and the speculative nature of such decentralized projects.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj IRS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja IRS tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
