Trenutačna cijena IoTAI (IOTAI) danas je $ 0.00553924, s promjenom od 1.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IOTAI u USD je $ 0.00553924 po IOTAI.

IoTAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 553,924, s količinom u optjecaju od 100.00M IOTAI. Tijekom posljednja 24 sata, IOTAI trgovao je između $ 0.0051185 (niska) i $ 0.00569659 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04887246, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00293688.

U kratkoročnim performansama, IOTAI se kretao +0.36% u posljednjem satu i -19.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu IoTAI (IOTAI)

