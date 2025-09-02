iota (SN9) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 24-satna najniža cijena $ 5.87 $ 5.87 $ 5.87 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 24-satna najviša cijena $ 5.87$ 5.87 $ 5.87 Najviša cijena ikada $ 20.55$ 20.55 $ 20.55 Najniža cijena $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -0.32% Promjena cijene (7D) -8.65% Promjena cijene (7D) -8.65%

iota (SN9) cijena u stvarnom vremenu je $5.82. Tijekom protekla 24 sata, SN9trgovalo je između najniže cijene $ 5.61 i najviše cijene $ 5.87, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN9 je $ 20.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 5.61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN9 se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i -8.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iota (SN9)

Tržišna kapitalizacija $ 12.79M$ 12.79M $ 12.79M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.79M$ 12.79M $ 12.79M Količina u optjecaju 2.20M 2.20M 2.20M Ukupna količina 2,199,572.722670344 2,199,572.722670344 2,199,572.722670344

Trenutačna tržišna kapitalizacija iota je $ 12.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN9 je 2.20M, s ukupnom količinom od 2199572.722670344. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.79M.