Invisible Cat (KIETH) Tokenomika

Invisible Cat (KIETH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Invisible Cat (KIETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Invisible Cat (KIETH) Informacije

The only invisible cat on Solana.

A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme.

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you.

Službena web stranica:
https://www.kiethonsol.wtf/

Invisible Cat (KIETH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Invisible Cat (KIETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 67.78K
$ 67.78K$ 67.78K
Ukupna količina:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
Količina u optjecaju:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 67.78K
$ 67.78K$ 67.78K
Povijesni maksimum:
$ 0.00648379
$ 0.00648379$ 0.00648379
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Invisible Cat (KIETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Invisible Cat (KIETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KIETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KIETH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KIETH tokena, istražite KIETH cijenu tokena uživo!

KIETH Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide KIETH? Naša KIETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.