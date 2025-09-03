Više o KIETH

KIETH Informacije o cijeni

KIETH Službena web stranica

KIETH Tokenomija

KIETH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Invisible Cat Logotip

Invisible Cat Cijena (KIETH)

Neuvršten

1 KIETH u USD cijena uživo:

--
----
-2.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Invisible Cat (KIETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:01:22 (UTC+8)

Invisible Cat (KIETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00648379
$ 0.00648379$ 0.00648379

$ 0
$ 0$ 0

-2.10%

-2.90%

+8.76%

+8.76%

Invisible Cat (KIETH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIETH je $ 0.00648379, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIETH se promijenio za -2.10% u posljednjih sat vremena, -2.90% u posljednjih 24 sata i +8.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Invisible Cat (KIETH)

$ 67.69K
$ 67.69K$ 67.69K

--
----

$ 67.69K
$ 67.69K$ 67.69K

900.00M
900.00M 900.00M

899,998,899.0
899,998,899.0 899,998,899.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Invisible Cat je $ 67.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIETH je 900.00M, s ukupnom količinom od 899998899.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.69K.

Invisible Cat (KIETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Invisible Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Invisible Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Invisible Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Invisible Cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.90%
30 dana$ 0+17.11%
60 dana$ 0-14.77%
90 dana$ 0--

Što je Invisible Cat (KIETH)

The only invisible cat on Solana. A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Invisible Cat (KIETH)

Službena web-stranica

Invisible Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Invisible Cat (KIETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Invisible Cat (KIETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Invisible Cat.

Provjerite Invisible Cat predviđanje cijene sada!

KIETH u lokalnim valutama

Invisible Cat (KIETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Invisible Cat (KIETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KIETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Invisible Cat (KIETH)

Koliko Invisible Cat (KIETH) vrijedi danas?
Cijena KIETH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KIETH u USD?
Trenutačna cijena KIETH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Invisible Cat?
Tržišna kapitalizacija za KIETH je $ 67.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KIETH?
Količina u optjecaju za KIETH je 900.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KIETH?
KIETH je postigao ATH cijenu od 0.00648379 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KIETH?
KIETH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KIETH?
24-satni obujam trgovanja za KIETH je -- USD.
Hoće li KIETH još narasti ove godine?
KIETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KIETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:01:22 (UTC+8)

Invisible Cat (KIETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.