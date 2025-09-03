Invisible Cat (KIETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00648379$ 0.00648379 $ 0.00648379 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.10% Promjena cijene (1D) -2.90% Promjena cijene (7D) +8.76% Promjena cijene (7D) +8.76%

Invisible Cat (KIETH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIETH je $ 0.00648379, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIETH se promijenio za -2.10% u posljednjih sat vremena, -2.90% u posljednjih 24 sata i +8.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Invisible Cat (KIETH)

Tržišna kapitalizacija $ 67.69K$ 67.69K $ 67.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 67.69K$ 67.69K $ 67.69K Količina u optjecaju 900.00M 900.00M 900.00M Ukupna količina 899,998,899.0 899,998,899.0 899,998,899.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Invisible Cat je $ 67.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIETH je 900.00M, s ukupnom količinom od 899998899.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.69K.