Investin (IVN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0695 $ 0.0695 $ 0.0695 24-satna najniža cijena $ 0.072571 $ 0.072571 $ 0.072571 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0695$ 0.0695 $ 0.0695 24-satna najviša cijena $ 0.072571$ 0.072571 $ 0.072571 Najviša cijena ikada $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 Najniža cijena $ 0.00162624$ 0.00162624 $ 0.00162624 Promjena cijene (1H) +1.40% Promjena cijene (1D) +2.35% Promjena cijene (7D) +7.49% Promjena cijene (7D) +7.49%

Investin (IVN) cijena u stvarnom vremenu je $0.072724. Tijekom protekla 24 sata, IVNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0695 i najviše cijene $ 0.072571, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IVN je $ 2.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00162624.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IVN se promijenio za +1.40% u posljednjih sat vremena, +2.35% u posljednjih 24 sata i +7.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Investin (IVN)

Tržišna kapitalizacija $ 213.08K$ 213.08K $ 213.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 654.51K$ 654.51K $ 654.51K Količina u optjecaju 2.93M 2.93M 2.93M Ukupna količina 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Investin je $ 213.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IVN je 2.93M, s ukupnom količinom od 9000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 654.51K.