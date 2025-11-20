INVEST TO EARN Cijena danas

Trenutačna cijena INVEST TO EARN (INVEST) danas je $ 0.00000819, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INVEST u USD je $ 0.00000819 po INVEST.

INVEST TO EARN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,774.6, s količinom u optjecaju od 949.79M INVEST. Tijekom posljednja 24 sata, INVEST trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0000919, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000811.

U kratkoročnim performansama, INVEST se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu INVEST TO EARN (INVEST)

Tržišna kapitalizacija $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Količina u optjecaju 949.79M 949.79M 949.79M Ukupna količina 949,791,601.53 949,791,601.53 949,791,601.53

Trenutačna tržišna kapitalizacija INVEST TO EARN je $ 7.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INVEST je 949.79M, s ukupnom količinom od 949791601.53. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.77K.