Trenutačna cijena Invariant (INVT) danas je $ 0.00085119, s promjenom od 1.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INVT u USD je $ 0.00085119 po INVT.

Invariant trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 34,197, s količinom u optjecaju od 39.56M INVT. Tijekom posljednja 24 sata, INVT trgovao je između $ 0.00083521 (niska) i $ 0.00086883 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00238396, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00082944.

U kratkoročnim performansama, INVT se kretao +1.03% u posljednjem satu i +1.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Invariant (INVT)

Tržišna kapitalizacija $ 34.20K$ 34.20K $ 34.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 155.58K$ 155.58K $ 155.58K Količina u optjecaju 39.56M 39.56M 39.56M Ukupna količina 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Invariant je $ 34.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INVT je 39.56M, s ukupnom količinom od 180000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.58K.