Više o INUINU

INUINU Informacije o cijeni

INUINU Službena web stranica

INUINU Tokenomija

INUINU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Inu Inu Logotip

Inu Inu Cijena (INUINU)

Neuvršten

1 INUINU u USD cijena uživo:

--
----
-3.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Inu Inu (INUINU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:24:08 (UTC+8)

Inu Inu (INUINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-3.06%

-4.31%

-4.31%

Inu Inu (INUINU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INUINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INUINU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INUINU se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -3.06% u posljednjih 24 sata i -4.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inu Inu (INUINU)

$ 450.85K
$ 450.85K$ 450.85K

--
----

$ 450.85K
$ 450.85K$ 450.85K

465.00T
465.00T 465.00T

465,000,000,000,000.9
465,000,000,000,000.9 465,000,000,000,000.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inu Inu je $ 450.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INUINU je 465.00T, s ukupnom količinom od 465000000000000.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 450.85K.

Inu Inu (INUINU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Inu Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Inu Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Inu Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Inu Inu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.06%
30 dana$ 0+14.26%
60 dana$ 0+61.70%
90 dana$ 0--

Što je Inu Inu (INUINU)

Long before dogs wore hats, there was a dog with a hat. The dog's name was Inu Inu, the last great meme on Ethereum. The $INUINU token stealth-launched on July 7, 2022. The developer locked LP for 200 years, burned 53% of the supply, and disappeared. Today, we have the strongest, most loyal community and the best supply distribution on mainnet. Inu Inu, the original dog with hat, is the meme to end all memes on Ethereum.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Inu Inu (INUINU)

Službena web-stranica

Inu Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Inu Inu (INUINU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Inu Inu (INUINU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Inu Inu.

Provjerite Inu Inu predviđanje cijene sada!

INUINU u lokalnim valutama

Inu Inu (INUINU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Inu Inu (INUINU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INUINU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Inu Inu (INUINU)

Koliko Inu Inu (INUINU) vrijedi danas?
Cijena INUINU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INUINU u USD?
Trenutačna cijena INUINU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Inu Inu?
Tržišna kapitalizacija za INUINU je $ 450.85K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INUINU?
Količina u optjecaju za INUINU je 465.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INUINU?
INUINU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INUINU?
INUINU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INUINU?
24-satni obujam trgovanja za INUINU je -- USD.
Hoće li INUINU još narasti ove godine?
INUINU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INUINU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:24:08 (UTC+8)

Inu Inu (INUINU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.