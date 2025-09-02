Inu Inu (INUINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.77% Promjena cijene (1D) -3.06% Promjena cijene (7D) -4.31% Promjena cijene (7D) -4.31%

Inu Inu (INUINU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INUINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INUINU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INUINU se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -3.06% u posljednjih 24 sata i -4.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inu Inu (INUINU)

Tržišna kapitalizacija $ 450.85K$ 450.85K $ 450.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 450.85K$ 450.85K $ 450.85K Količina u optjecaju 465.00T 465.00T 465.00T Ukupna količina 465,000,000,000,000.9 465,000,000,000,000.9 465,000,000,000,000.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inu Inu je $ 450.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INUINU je 465.00T, s ukupnom količinom od 465000000000000.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 450.85K.