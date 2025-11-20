Introvert Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Introvert Coin (INTROVERT) danas je $ 0.00000563, s promjenom od 2.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INTROVERT u USD je $ 0.00000563 po INTROVERT.

Introvert Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,622.83, s količinom u optjecaju od 999.42M INTROVERT. Tijekom posljednja 24 sata, INTROVERT trgovao je između $ 0.00000547 (niska) i $ 0.00000578 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00183675, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000533.

U kratkoročnim performansama, INTROVERT se kretao +0.15% u posljednjem satu i -11.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Introvert Coin (INTROVERT)

Tržišna kapitalizacija $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Količina u optjecaju 999.42M 999.42M 999.42M Ukupna količina 999,418,332.633199 999,418,332.633199 999,418,332.633199

Trenutačna tržišna kapitalizacija Introvert Coin je $ 5.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INTROVERT je 999.42M, s ukupnom količinom od 999418332.633199. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.62K.