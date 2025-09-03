Više o INXT

Internxt Logotip

Internxt Cijena (INXT)

Neuvršten

1 INXT u USD cijena uživo:

$0.117239
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Internxt (INXT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:04:06 (UTC+8)

Internxt (INXT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 47.25
$ 0.0
--

--

+982.43%

+982.43%

Internxt (INXT) cijena u stvarnom vremenu je $0.117239. Tijekom protekla 24 sata, INXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INXT je $ 47.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INXT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +982.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Internxt (INXT)

$ 131.22K
--
$ 131.22K
1.12M
1,119,294.54291701
Trenutačna tržišna kapitalizacija Internxt je $ 131.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INXT je 1.12M, s ukupnom količinom od 1119294.54291701. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.22K.

Internxt (INXT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Internxt u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Internxt u USD iznosila je $ +0.2958009844.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Internxt u USD iznosila je $ +0.4017582278.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Internxt u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.2958009844+252.31%
60 dana$ +0.4017582278+342.68%
90 dana$ 0--

Što je Internxt (INXT)

Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Internxt Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Internxt (INXT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Internxt (INXT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Internxt.

Provjerite Internxt predviđanje cijene sada!

INXT u lokalnim valutama

Internxt (INXT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Internxt (INXT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INXT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Internxt (INXT)

Koliko Internxt (INXT) vrijedi danas?
Cijena INXT uživo u USD je 0.117239 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INXT u USD?
Trenutačna cijena INXT u USD je $ 0.117239. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Internxt?
Tržišna kapitalizacija za INXT je $ 131.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INXT?
Količina u optjecaju za INXT je 1.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INXT?
INXT je postigao ATH cijenu od 47.25 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INXT?
INXT je vidio ATL cijenu od 0.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INXT?
24-satni obujam trgovanja za INXT je -- USD.
Hoće li INXT još narasti ove godine?
INXT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INXT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Internxt (INXT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

