Internxt (INXT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +982.43% Promjena cijene (7D) +982.43%

Internxt (INXT) cijena u stvarnom vremenu je $0.117239. Tijekom protekla 24 sata, INXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INXT je $ 47.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INXT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +982.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Internxt (INXT)

Tržišna kapitalizacija $ 131.22K$ 131.22K $ 131.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 131.22K$ 131.22K $ 131.22K Količina u optjecaju 1.12M 1.12M 1.12M Ukupna količina 1,119,294.54291701 1,119,294.54291701 1,119,294.54291701

Trenutačna tržišna kapitalizacija Internxt je $ 131.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INXT je 1.12M, s ukupnom količinom od 1119294.54291701. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.22K.