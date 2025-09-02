Internet of Intelligence (SN108) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.451433 $ 0.451433 $ 0.451433 24-satna najniža cijena $ 0.472983 $ 0.472983 $ 0.472983 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.451433$ 0.451433 $ 0.451433 24-satna najviša cijena $ 0.472983$ 0.472983 $ 0.472983 Najviša cijena ikada $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 Najniža cijena $ 0.345671$ 0.345671 $ 0.345671 Promjena cijene (1H) -0.69% Promjena cijene (1D) -1.74% Promjena cijene (7D) -12.03% Promjena cijene (7D) -12.03%

Internet of Intelligence (SN108) cijena u stvarnom vremenu je $0.460262. Tijekom protekla 24 sata, SN108trgovalo je između najniže cijene $ 0.451433 i najviše cijene $ 0.472983, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN108 je $ 2.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.345671.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN108 se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -1.74% u posljednjih 24 sata i -12.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Internet of Intelligence (SN108)

Tržišna kapitalizacija $ 445.39K$ 445.39K $ 445.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 445.39K$ 445.39K $ 445.39K Količina u optjecaju 965.54K 965.54K 965.54K Ukupna količina 965,536.624294339 965,536.624294339 965,536.624294339

Trenutačna tržišna kapitalizacija Internet of Intelligence je $ 445.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN108 je 965.54K, s ukupnom količinom od 965536.624294339. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 445.39K.