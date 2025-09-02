Internet Doge (IDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.600887 24-satna najviša cijena $ 0.631098 Najviša cijena ikada $ 2.84 Najniža cijena $ 0.313444 Promjena cijene (1H) -0.63% Promjena cijene (1D) +4.04% Promjena cijene (7D) -12.44%

Internet Doge (IDOGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.627062. Tijekom protekla 24 sata, IDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.600887 i najviše cijene $ 0.631098, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDOGE je $ 2.84, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.313444.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDOGE se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, +4.04% u posljednjih 24 sata i -12.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Internet Doge (IDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 627.06K$ 627.06K $ 627.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 627.06K$ 627.06K $ 627.06K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Internet Doge je $ 627.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDOGE je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 627.06K.