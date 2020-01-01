International Stable Currency (ISC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u International Stable Currency (ISC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

International Stable Currency (ISC) Informacije What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. Službena web stranica: https://isc.money Bijela knjiga: https://wp.isc.money/ Kupi ISC odmah!

International Stable Currency (ISC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za International Stable Currency (ISC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Ukupna količina: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Količina u optjecaju: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Povijesni maksimum: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Povijesni minimum: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Trenutna cijena: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 Saznajte više o cijeni International Stable Currency (ISC)

International Stable Currency (ISC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike International Stable Currency (ISC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ISC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ISC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ISC tokena, istražite ISC cijenu tokena uživo!

