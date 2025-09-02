International Stable Currency (ISC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.97 24-satna najviša cijena $ 2.0 Najviša cijena ikada $ 2.04 Najniža cijena $ 1.53 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) +0.82%

International Stable Currency (ISC) cijena u stvarnom vremenu je $1.98. Tijekom protekla 24 sata, ISCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.97 i najviše cijene $ 2.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISC je $ 2.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.53.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISC se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i +0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu International Stable Currency (ISC)

Tržišna kapitalizacija $ 2.22M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.22M Količina u optjecaju 1.12M Ukupna količina 1,116,461.957536

Trenutačna tržišna kapitalizacija International Stable Currency je $ 2.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISC je 1.12M, s ukupnom količinom od 1116461.957536. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.22M.