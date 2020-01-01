International Meme Fund (IMF) Tokenomika

International Meme Fund (IMF) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u International Meme Fund (IMF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
International Meme Fund (IMF) Informacije

International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.

Službena web stranica:
https://imf.bz
Bijela knjiga:
https://docs.imf.bz

International Meme Fund (IMF) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za International Meme Fund (IMF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 5.33M

Ukupna količina:
$ 33.00M

Količina u optjecaju:
$ 31.91M

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.51M

Povijesni maksimum:
$ 2.23

Povijesni minimum:
$ 0.0241715

Trenutna cijena:
$ 0.167052


International Meme Fund (IMF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike International Meme Fund (IMF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj IMF tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja IMF tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku IMF tokena, istražite IMF cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.