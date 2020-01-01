International Meme Fund (IMF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u International Meme Fund (IMF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

International Meme Fund (IMF) Informacije International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power. Službena web stranica: https://imf.bz Bijela knjiga: https://docs.imf.bz Kupi IMF odmah!

International Meme Fund (IMF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za International Meme Fund (IMF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Ukupna količina: $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Količina u optjecaju: $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Povijesni maksimum: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Povijesni minimum: $ 0.0241715 $ 0.0241715 $ 0.0241715 Trenutna cijena: $ 0.167052 $ 0.167052 $ 0.167052 Saznajte više o cijeni International Meme Fund (IMF)

International Meme Fund (IMF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike International Meme Fund (IMF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IMF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IMF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IMF tokena, istražite IMF cijenu tokena uživo!

IMF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IMF? Naša IMF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IMF predviđanje cijene tokena odmah!

