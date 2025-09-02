International Meme Fund (IMF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.170031 $ 0.170031 $ 0.170031 24-satna najniža cijena $ 0.199554 $ 0.199554 $ 0.199554 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.170031$ 0.170031 $ 0.170031 24-satna najviša cijena $ 0.199554$ 0.199554 $ 0.199554 Najviša cijena ikada $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 Najniža cijena $ 0.0241715$ 0.0241715 $ 0.0241715 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) -9.89% Promjena cijene (7D) -26.32% Promjena cijene (7D) -26.32%

International Meme Fund (IMF) cijena u stvarnom vremenu je $0.179505. Tijekom protekla 24 sata, IMFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.170031 i najviše cijene $ 0.199554, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMF je $ 2.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0241715.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMF se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -9.89% u posljednjih 24 sata i -26.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu International Meme Fund (IMF)

Tržišna kapitalizacija $ 5.72M$ 5.72M $ 5.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.91M$ 5.91M $ 5.91M Količina u optjecaju 31.91M 31.91M 31.91M Ukupna količina 33,000,000.0 33,000,000.0 33,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija International Meme Fund je $ 5.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IMF je 31.91M, s ukupnom količinom od 33000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.91M.