International Meme Fund Logotip

International Meme Fund Cijena (IMF)

Neuvršten

1 IMF u USD cijena uživo:

$0.179465
-9.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena International Meme Fund (IMF)
International Meme Fund (IMF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.170031
24-satna najniža cijena
$ 0.199554
24-satna najviša cijena

$ 0.170031
$ 0.199554
$ 2.23
$ 0.0241715
+0.55%

-9.89%

-26.32%

-26.32%

International Meme Fund (IMF) cijena u stvarnom vremenu je $0.179505. Tijekom protekla 24 sata, IMFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.170031 i najviše cijene $ 0.199554, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMF je $ 2.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0241715.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMF se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -9.89% u posljednjih 24 sata i -26.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu International Meme Fund (IMF)

$ 5.72M
--
$ 5.91M
31.91M
33,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija International Meme Fund je $ 5.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IMF je 31.91M, s ukupnom količinom od 33000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.91M.

International Meme Fund (IMF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz International Meme Fund u USD iznosila je $ -0.0197091126676064.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz International Meme Fund u USD iznosila je $ -0.0882477275.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz International Meme Fund u USD iznosila je $ -0.1205093893.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz International Meme Fund u USD iznosila je $ +0.13171390380779879.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0197091126676064-9.89%
30 dana$ -0.0882477275-49.16%
60 dana$ -0.1205093893-67.13%
90 dana$ +0.13171390380779879+275.60%

Što je International Meme Fund (IMF)

International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.

Resurs International Meme Fund (IMF)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

International Meme Fund Predviđanje cijene (USD)

Koliko će International Meme Fund (IMF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših International Meme Fund (IMF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za International Meme Fund.

Provjerite International Meme Fund predviđanje cijene sada!

IMF u lokalnim valutama

International Meme Fund (IMF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike International Meme Fund (IMF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IMF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o International Meme Fund (IMF)

Koliko International Meme Fund (IMF) vrijedi danas?
Cijena IMF uživo u USD je 0.179505 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IMF u USD?
Trenutačna cijena IMF u USD je $ 0.179505. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija International Meme Fund?
Tržišna kapitalizacija za IMF je $ 5.72M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IMF?
Količina u optjecaju za IMF je 31.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IMF?
IMF je postigao ATH cijenu od 2.23 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IMF?
IMF je vidio ATL cijenu od 0.0241715 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IMF?
24-satni obujam trgovanja za IMF je -- USD.
Hoće li IMF još narasti ove godine?
IMF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IMF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.