International Klein Blue (IKB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +1.94% Promjena cijene (7D) +5.74% Promjena cijene (7D) +5.74%

International Klein Blue (IKB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IKBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IKB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IKB se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +1.94% u posljednjih 24 sata i +5.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu International Klein Blue (IKB)

Tržišna kapitalizacija $ 205.24K$ 205.24K $ 205.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 205.24K$ 205.24K $ 205.24K Količina u optjecaju 824.63M 824.63M 824.63M Ukupna količina 824,634,361.7734673 824,634,361.7734673 824,634,361.7734673

Trenutačna tržišna kapitalizacija International Klein Blue je $ 205.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IKB je 824.63M, s ukupnom količinom od 824634361.7734673. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 205.24K.