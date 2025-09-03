intellika AI (INTAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00244052$ 0.00244052 $ 0.00244052 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.81% Promjena cijene (1D) +3.52% Promjena cijene (7D) +4.51% Promjena cijene (7D) +4.51%

intellika AI (INTAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INTAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INTAI je $ 0.00244052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INTAI se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, +3.52% u posljednjih 24 sata i +4.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu intellika AI (INTAI)

Tržišna kapitalizacija $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,970,242.51 999,970,242.51 999,970,242.51

Trenutačna tržišna kapitalizacija intellika AI je $ 18.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INTAI je 999.97M, s ukupnom količinom od 999970242.51. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.51K.